“Il futuro del pianeta è in gioco”, ha affermato il 2 dicembre un rappresentante di Vanuatu in occasione dell’apertura di uno storico procedimento alla Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aja, nei Paesi Bassi, per stabilire quali sono gli obblighi degli stati in materia di lotta alla crisi climatica.

I rappresentanti di più di cento paesi e organizzazioni presenteranno le loro osservazioni sulla questione.

“L’esito del procedimento avrà profonde ripercussioni sulle future generazioni, determinando il destino di paesi come il mio e del nostro pianeta”, ha dichiarato Ralph Regenvanu, inviato speciale di Vanuatu, un arcipelago dell’oceano Pacifico minacciato dall’innalzamento del livello del mare.

“Forse è il più importante procedimento giudiziario nella storia dell’umanità”, ha aggiunto.