Secondo i risultati quasi definitivi del voto, con più del 99 per cento delle schede scrutinate, il Psd, che finora era al governo con i liberali del Pnl, ha ottenuto il 22,4 per cento dei voti.

Le legislative non hanno fatto nulla per chiarire la situazione, secondo il politologo Cristian Pîrvulescu. “Ci troviamo di fronte a un parlamento straordinariamente frammentato, che lascia presagire negoziati difficili per formare un governo di coalizione”, ha dichiarato all’Afp.

L’estrema destra è costituita da tre partiti che hanno in comune l’opposizione agli aiuti all’Ucraina “in nome della pace” e la difesa dei “valori cristiani”.

“Oggi il popolo romeno ha votato in massa per le forze sovraniste”, ha dichiarato George Simion, leader dell’Alleanza per l’unione dei romeni (Aur), che ha ottenuto il 17,8 per cento dei voti.

“È l’inizio di una nuova era in cui saranno i romeni a decidere il proprio destino”, ha aggiunto.

Gli altri due partiti di estrema destra, Sos Romania, guidato dalla filorussa Diana Șoșoacă, e il nuovo Partito della gioventù (Pot) hanno ottenuto rispettivamente il 7,2 e il 6,3 per cento dei voti.

Tuttavia, è improbabile che i partiti di estrema destra possano essere coinvolti in una coalizione di governo.

Vari leader politici hanno lanciato appelli per un “governo di unità nazionale” di orientamento filoeuropeo.