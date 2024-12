“Per proteggere la Corea del Sud dalle minacce poste dalle forze comuniste nordcoreane ed eliminare gli elementi ostili allo stato, proclamo con urgenza la legge marziale”, ha affermato Yoon in un discorso in diretta tv.

L’annuncio di Yoon arriva in un momento in cui è in corso un aspro dibattito all’assemblea nazionale tra il Partito del potere popolare di Yoon e il Partito democratico di Corea, la principale formazione d’opposizione, sulla legge di bilancio per il 2025.

La settimana scorsa i deputati dell’opposizione hanno approvato in commissione un progetto di legge di bilancio significativamente ridotto rispetto a quello presentato dal governo.

Il Partito democratico ha la maggioranza all’assemblea nazionale dopo aver vinto le elezioni legislative dell’aprile 2024.

“L’assemblea nazionale è diventata un covo di criminali”, ha dichiarato Yoon in tv. “Il potere legislativo sta cercando di paralizzare il potere esecutivo e quello giudiziario, rovesciando la nostra democrazia liberale”.

Il presidente ha accusato l’opposizione di aver “tagliato voci di bilancio essenziali per il funzionamento del paese, e soprattutto per la lotta alla criminalità”.