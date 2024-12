Il 13 dicembre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all’esercito di prepararsi a restare per tutto l’inverno in una zona cuscinetto in Siria, al confine con le alture del Golan siriane occupate da Israele nel 1967 e annesse nel 1981, dov’è già schierato un contingente delle Nazioni Unite.

L’operazione israeliana in Siria arriva in un momento in cui l’esercito israeliano si sta ritirando gradualmente dal sud del Libano, in seguito a una tregua con il gruppo Hezbollah, e sta proseguendo l’offensiva nella Striscia di Gaza, che ha causato quasi 45mila morti.

“A causa di quel che sta accadendo in Siria, è di fondamentale importanza mantenere una presenza militare israeliana sulla cima del monte Hermon, nonostante le difficoltà legate alle difficili condizioni climatiche durante l’inverno”, ha dichiarato Katz in un comunicato.

L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu aveva affermato il 12 dicembre che “la caduta del regime di Assad ha creato un vuoto di potere al confine tra Israele e la zona cuscinetto”, assicurando che “la presenza dei soldati israeliani è temporanea”.