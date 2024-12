Il 17 dicembre le Nazioni Unite hanno stimato che un milione di rifugiati siriani potrebbe tornare in Siria nel primo semestre del 2025, in seguito alla caduta del regime di Bashar al Assad.

La maggior parte ha trovato rifugio nei paesi vicini, e in particolare in Turchia, che ha accolto quasi tre milioni di profughi.

“Ai governi che hanno sospeso le procedure dico che devono continuare a garantire l’accesso al proprio territorio ai richiedenti asilo, in attesa di capire se è davvero possibile tornare a casa in sicurezza”, ha sottolineato Rema Jamous Imseis.

Molti stati europei hanno infatti reagito alla caduta di Assad sospendendo le procedure di asilo per i cittadini siriani, e alcuni partiti antimmigrazione hanno chiesto l’immediato ritorno in Siria dei rifugiati.

Dopo la caduta di Assad l’Unhcr ha preso posizione alle frontiere della Siria per cercare di farsi un’idea sui flussi in entrata e in uscita, dato che le nuove autorità non sono ancora in grado di farlo.

Molti siriani stanno tornando nel paese, ma altri lo stanno lasciando, in particolare membri di minoranze e funzionari dell’ex regime.

“Oggi molte persone non sono più in pericolo in Siria, ma ci sono nuove categorie vulnerabili”, ha concluso Rema Jamous Imseis.