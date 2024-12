Gisèle Pelicot, 72 anni, è diventata un simbolo delle battaglie femministe contro la cultura dello stupro e la violenza di genere, e per aver rifiutato il processo a porte chiuse, affrontando i suoi aggressori in tribunale. “La vergogna deve cambiare lato”, ha detto Pelicot per spiegare la sua decisione di mostrarsi alla stampa.

Il 25 novembre i pubblici ministeri hanno chiesto il massimo della pena per Dominique Pelicot per stupro aggravato. L’accusa ha chiesto da 10 a 18 anni di carcere per i 49 imputati accusati anche di stupro aggravato. Uno di questi imputati è in fuga ed è stato processato in contumacia.

Trentadue degli accusati partecipano al processo da uomini liberi, mentre per gli altri, tra cui Dominique Pelicot, è stata disposta la custodia cautelare.

Il 19 dicembre Gisèle Pelicot è arrivata in tribunale sorridente tra gli applausi di una folla di sostenitori e sostenitrici che la aspettavano fuori e che hanno scandito il suo nome e slogan come “Giustizia per Gisèle” e “La vergogna ha cambiato lato”.

“Lo stupro colpisce le donne di tutto il mondo, per questo tutto il mondo ha gli occhi puntati su quello che sta per accadere”, ha detto Ghislaine Sainte Catherine, del collettivo femminista Amazzoni di Avignone.

Le immagini di Gisèle Pelicot hanno dominato le prime pagine dei principali giornali francesi il 19 dicembre. “Un verdetto per il futuro”, ha scritto il quotidiano Libération. “Merci madame”, ha scritto L’Humanité.