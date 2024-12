Il presidente eletto si era espresso a favore del secondo testo repubblicano, definendolo “ottimo per il popolo americano”.

Il 19 dicembre la camera dei rappresentanti ha bocciato una nuova proposta di bilancio repubblicana per evitare lo shutdown, la paralisi delle attività federali, che in assenza di un accordo scatterà alla mezzanotte del 20 dicembre.

Prima del voto Hakeem Jeffries, leader della minoranza democratica alla camera, aveva definito la nuova proposta “poco seria”.

Per l’approvazione era necessaria una maggioranza dei due terzi, ma la proposta non è arrivata neanche alla maggioranza semplice, in quanto 38 deputati repubblicani si sono uniti ai democratici nel respingerla.

La situazione è molto difficile per il presidente repubblicano della camera Mike Johnson, sottoposto alla duplice pressione dei democratici, che chiedono di tornare all’accordo negoziato in precedenza, e di una parte del Partito repubblicano, contraria a qualunque testo che non includa tagli di bilancio.

In caso di shutdown, milioni di impiegati federali potrebbero essere mandati a casa o dover lavorare senza stipendio, alcuni sussidi potrebbero essere sospesi e potrebbero esserci interruzioni di ogni tipo.