Natale nel segno del Giubileo: il 24 dicembre papa Francesco apre l’anno santo della chiesa cattolica, un grande pellegrinaggio internazionale per il quale sono attesi a Roma oltre 30 milioni di fedeli da tutto il mondo.

Alle 19, alla presenza di circa 30mila persone e in mondovisione, il gesuita argentino aprirà la porta santa della basilica di San Pietro, in Vaticano, a simboleggiare l’inizio del Giubileo.

Durante tutto l’anno, i pellegrini potranno varcare questa pesante e imponente porta di bronzo, chiusa in tempi ordinari, per ricevere l‘“indulgenza plenaria”, cioè il perdono dei peccati secondo la tradizione.

Il papa, 88 anni, apparso di recente provato da un raffreddore, presiederà poi, come ogni anno, la messa della vigilia di Natale nella basilica di San Pietro prima di impartire la tradizionale benedizione urbi et orbi a mezzogiorno del 25 dicembre.

In questa occasione il papa dovrebbe parlare dei conflitti nel mondo e rinnovare gli appelli per un cessate il fuoco in Medio Oriente, tre giorni dopo le sue critiche alla “crudeltà” degli attacchi a Gaza che hanno scatenato le proteste della diplomazia israeliana.

Dopo l’attentato mortale al mercatino di Natale in Germania, la sicurezza intorno al Vaticano è stata rafforzata. Circa 700 agenti aggiuntivi sono stati mandati a Roma, ha annunciato il ministero dell’interno italiano.