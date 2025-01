Da allora Washington ha denunciato genocidi in Bosnia Erzegovina, in Ruanda, in Iraq e nella regione sudanese del Darfur, oltre che in occasione di attacchi alle minoranze, come quelli condotti contro gli yazidi in Iraq, i rohingya in Birmania e gli uiguri in Cina.

Gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio, che impone agli stati firmatari di punire i responsabili.

La Convenzione, entrata in vigore nel 1951, definisce il genocidio come “atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”.