Il 7 gennaio, nel corso di una conferenza stampa nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, il presidente eletto aveva rifiutato di escludere l’uso della forza per annettere il canale di Panamá, un’arteria vitale del trasporto marittimo globale, e la Groenlandia, un territorio autonomo del regno di Danimarca.

In precedenza, a dicembre, aveva affermato che il controllo della Groenlandia “è una necessità assoluta per la nostra sicurezza nazionale e per la libertà in tutto il mondo”.

Trump ha anche dichiarato più volte di voler riprendere il controllo del canale di Panamá a causa delle “tariffe eccessive” imposte alle navi militari e commerciali statunitensi.

“Siamo seri: Trump non invaderà la Groenlandia”, ha affermato Lammy alla Bbc. “Nessun paese della Nato è mai entrato in guerra dalla nascita dell’alleanza”.

“Sappiamo bene, fin dal primo mandato di Trump, che la sua retorica può essere a volte destabilizzante”, ha però riconosciuto.