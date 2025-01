“Il presidente Joseph Aoun ha convocato il giudice Nawaf Salam per affidargli l’incarico di formare un governo”, ha affermato la presidenza libanese al termine delle consultazioni parlamentari. Al momento della convocazione Salam si trovava all’estero.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

L’elezione di Aoun a presidente, avvenuta il 9 gennaio e sostenuta, secondo i politici libanesi, dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita, aveva colmato un vuoto che durava da più di due anni e che aveva contribuito ad aggravare la crisi politica ed economica del Libano.

Diretto da un governo ad interim guidato da Najib Miqati, il Libano era senza presidente dall’ottobre 2022 a causa di forti tensioni politiche.

L’arrivo alla presidenza di Aoun è stato favorito dalle difficoltà di Hezbollah, indebolito da due mesi di guerra aperta con Israele e dalla caduta del regime di Bashar al Assad in Siria.

In base al sistema confessionale di condivisione del potere in vigore in Libano, la presidenza spetta a un cristiano maronita, la guida del governo a un musulmano sunnita e la presidenza del parlamento a un musulmano sciita.