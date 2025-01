Il 20 gennaio, poche ore prima dell’insediamento di Donald Trump, il presidente uscente Joe Biden ha emesso provvedimenti di grazia preventiva per alcuni politici e funzionari allo scopo di proteggerli da “procedimenti giudiziari ingiustificati e politicamente motivati”.

“Credo nello stato di diritto e sono convinto che il nostro sistema giudiziario abbia la forza per resistere alle pressioni politiche, ma viviamo in circostanze eccezionali e non posso, in tutta coscienza, stramene con le mani in mano”, ha affermato in un comunicato.