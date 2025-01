Questo vuol dire che Trump potrà contare sul sostegno di un’alleanza di oligarchi in un momento in cui i contrappesi al suo potere sono sempre più deboli.

Il più evidente riguarda lo spostamento delle grandi aziende tecnologiche. Sembra ieri quando gli imprenditori del settore venivano accusati di cavalcare in modo ipocrita l’indignazione contro il razzismo e le discriminazioni (di essere “woke”, come in questo monologo del comico Ricky Gervais alla cerimonia per la consegna dei Golden Globes nel gennaio 2020). All’epoca Trump e il trumpismo erano considerati tossici per gli affari. Oggi gli stessi imprenditori fanno di tutto per entrare nelle grazie del nuovo presidente, rivelando la forza della reazione politica e culturale che ha contribuito a riportare Trump alla Casa Bianca e che ha cambiato inevitabilmente le valutazioni economiche delle aziende.

La stampa, prima di tutto. Nel febbraio del 2017, un mese dopo l’insediamento di Trump, il Washington Post, giornale di proprietà di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, annunciava orgogliosamente il nuovo slogan che sarebbe comparso sotto la testata: la democrazia muore nelle tenebre. In quel modo la redazione sottolineava il suo impegno a non sottomettersi al racconto del paese fatto dal nuovo presidente, una posizione che negli anni del primo mandato di Trump ha permesso al Washington Post di guadagnare credibilità e lettori.

Il giornale ora si affaccia alla seconda era Trump in un momento di crisi gravissima, segnata dalle difficoltà economiche e dagli scontri interni sulla linea editoriale, che riguardano soprattutto il modo di porsi nei confronti della nuova amministrazione. In un contesto editoriale in cui i giornali perdono inesorabilmente il potere di orientare il dibattito pubblico a vantaggio dei social network (controllati dalle stesse aziende che ora si avvicinano a Trump), la necessità di sopravvivere porterà a scelte che hanno poco a che fare con la difesa dell’informazione libera e corretta. Come il proprietario del Washington Post, anche quello del Los Angeles Times ha imposto alla redazione di non pubblicare un endorsement di Kamala Harris prima delle elezioni, mentre Abc News (di proprietà della Disney) ha fatto una donazione da 15 milioni di dollari alla “futura fondazione e museo presidenziale” di Trump per risolvere una causa per diffamazione intentata dal prossimo presidente. Trump ha sempre avuto una capacità sorprendente di imporre la sua visione degli eventi – lo dimostra platealmente il modo in cui è riuscito a riscrivere la storia del 6 gennaio 2021 – e tutto fa pensare che nei prossimi anni lo farà ancora più facilmente.

Anche perché oggi non c’è traccia dell’opposizione che otto anni fa si preparava a dare battaglia, nelle strade (il 21 gennaio 2017 centinaia di migliaia di persone parteciparono alla marcia delle donne a Washington) e al congresso, per contrastare il programma politico di Trump, che peraltro era meno radicale di quello attuale. I democratici sono scoraggiati e in piena crisi d’identità dopo la sconfitta di novembre, e la forza della reazione politica e culturale di cui parlavo prima li porta ad allinearsi o perlomeno a considerare accettabili alcune delle proposte di Trump.

Sul New York Times Nate Cohen ha scritto che la seconda vittoria di Trump ha inaugurato una nuova era della politica americana: “Il populismo conservatore di Trump ha vinto il dibattito politico in modo abbastanza decisivo. Per quanto riguarda la sicurezza delle frontiere, la produzione di energia interna, il commercio, i rapporti con la Cina e la deregolamentazione, i democratici si stanno muovendo verso il cuore del programma di Trump. Le due principali eccezioni – l’aborto e le minacce alla democrazia – sono state ferite autoinflitte dai repubblicani, che hanno impedito una vittoria più ampia di Trump e hanno oscurato la misura in cui il populismo conservatore ha conquistato il centro della politica statunitense”. Ne vediamo gli effetti ancora prima che Trump entri alla Casa Bianca. In questi giorni ha fatto molto discutere la decisione di un gruppo di democratici alla camera di votare a favore del Laken Riley act, una legge che prevede la detenzione degli immigrati senza documenti arrestati per reati non violenti come il furto.