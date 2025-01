Il 20 gennaio il presidente colombiano Gustavo Petro ha proclamato lo stato d’emergenza in seguito ai combattimenti tra gruppi ribelli in varie regioni del paese, che in meno di una settimana hanno causato più di cento morti e circa ventimila sfollati.

“Ho proclamato lo stato d’emergenza interna e lo stato d’emergenza economica”, ha affermato sul social network X, dando al governo il via libera per adottare misure straordinarie.

I combattimenti, legati principalmente al controllo delle coltivazioni di coca e delle rotte del narcotraffico, si sono verificati in tre aree diverse del paese: al confine con il Venezuela, nel sud amazzonico e nel nord.