Il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko è stato rieletto il 26 gennaio per un settimo mandato di cinque anni con l’87,6 per cento dei voti, secondo un exit poll ufficiale, in uno scrutinio da cui l’opposizione era esclusa.

La leader dell’opposizione Svetlana Tichanovskaja, costretta all’esilio, ha denunciato da Varsavia “una farsa”, descrivendo il presidente come un “criminale” e chiedendo la liberazione di tutti i prigionieri politici.

Anche l’Unione europea e le ong per i diritti umani hanno definito le elezioni una farsa. Alla vigilia del voto la responsabile della diplomazia europea Kaja Kallas aveva affermato che Lukašenko non ha “alcuna legittimità”.