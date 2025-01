Secondo l’ex cancelliera l’obiettivo comune dovrebbe essere “prevenire attacchi orribili come quelli avvenuti di recente a Magdeburgo e ad Aschaffenburg”.

I due testi approvati il 29 gennaio propongono tra le altre cose di respingere alla frontiera “chiunque non abbia documenti validi o approfitti della libertà di circolazione europea”, comprese “le persone che hanno diritto all’asilo”.

L’ex cancelliera, al governo dal 2005 al 2021, ha aggiunto che non era mai successo che dei provvedimenti fossero approvati in parlamento grazie ai voti dell’Afd.

Merkel ha ricordato al leader della Cdu, Friedrich Merz, favorito delle elezioni legislative anticipate del 23 febbraio, che lui stesso aveva proposto un patto per evitare di formare maggioranze con l’Afd. “È un errore rinnegare quest’impegno”, ha affermato in un comunicato.

Il 30 gennaio l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha criticato il suo partito, l’Unione cristianodemocratica (Cdu, centrodestra), attualmente all’opposizione, per aver ottenuto l’approvazione in parlamento di due mozioni anti-immigrazione grazie ai voti della formazione d’estrema destra Alternative für Deutschland (Afd).

Il 20 dicembre 2024 un medico saudita di 50 anni aveva compiuto un attacco con un’automobile al mercatino di Natale di Magdeburgo, uccidendo sei persone. Il 22 gennaio un afgano di 28 anni con problemi mentali, armato di coltello, aveva ucciso due persone, tra cui un bambino di due anni, ad Aschaffenburg, in Baviera.

Il tema dell’immigrazione è attualmente al centro della campagna elettorale tedesca in vista del voto del 23 febbraio.

Merz ha più volte criticato la politica migratoria di Merkel, considerata troppo permissiva.

Più di un milione di migranti, in grande maggioranza siriani e afgani in fuga da guerre e persecuzioni, avevano trovato rifugio in Germania durante la grande emergenza migratoria del 2015-2016.