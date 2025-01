Annunciando lo scioglimento del vecchio parlamento e la sospensione della costituzione del 2012, le nuove autorità siriane hanno affermato che Al Sharaa, noto in precedenza con il nome di battaglia Mohammed al Jolani, avrà la responsabilità di formare un “consiglio legislativo di transizione”.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

“Le priorità sono ricostruire le istituzioni statali, preservare la pace, far ripartire l’economia e ripristinare il ruolo internazionale e regionale della Siria”, ha affermato Al Sharaa durante l’incontro del 29 gennaio.

È stato sciolto anche il partito Baath, che aveva governato la Siria per più di sessant’anni.

Nelle ultime settimane Al Sharaa aveva già ricevuto in veste non ufficiale varie delegazioni diplomatiche straniere, sia arabe sia occidentali.

In un’intervista rilasciata alla fine di dicembre all’emittente Al Arabiya, aveva affermato che “per le elezioni in Siria potrebbero volerci quattro anni, e per una nuova costituzione due o tre anni”.

Il 27 gennaio l’Unione europea aveva avviato il procedimento di revoca delle sanzioni imposte alla Siria all’epoca del regime di Assad.