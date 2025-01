Il 31 gennaio la giunta militare birmana ha prorogato di sei mesi lo stato d’emergenza, che scadeva a mezzanotte, rinviando di fatto ancora una volta le elezioni che si era impegnata a organizzare dopo il colpo di stato del 1 febbraio 2021.

Il consiglio di difesa guidato dal capo della giunta Min Aung Hlaing ha preso questa decisione all’unanimità, in un momento difficile per l’esercito, costretto sulla difensiva dai gruppi etnici ribelli e da quelli per la democrazia.

“La pace e la stabilità sono ancora lontane”, ha affermato il capo della giunta durante la riunione, che si è tenuta nella capitale Naypyidaw, secondo un comunicato diffuso il 31 gennaio.