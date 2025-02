Pechino ha risposto con tariffe mirate su alcuni prodotti statunitensi come il carbone e il gas naturale liquefatto, che entreranno in vigore il 10 febbraio.

I dazi contro la Cina sono andati avanti, tuttavia, e da martedì i prodotti che entrano negli Stati Uniti sono sottoposti a prelievi aggiuntivi del 10 per cento.

Ha sospeso per un mese i dazi del 25 per cento contro Canada e Messico, dopo che i due paesi hanno promesso di contrastare i flussi di fentanyl e l’attraversamento di migranti senza documenti dagli Stati Uniti.

Trump ha imposto tariffe simili durante la sua presidenza dal 2017 al 2021 per proteggere le industrie statunitensi, che riteneva dovessero affrontare la concorrenza sleale dei paesi asiatici ed europei.

Trump ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One che i dazi si applicheranno a “qualsiasi acciaio che entra negli Stati Uniti”, aggiungendo che riguarderanno anche l’alluminio.

Gli Stati Uniti imporranno dei dazi del 25 per sulle importazioni di acciaio e alluminio questa settimana. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump il 9 febbraio, l’ultima di una serie di misure commerciali annunciate dal presidente.

Trump ha anche promesso di imporre tariffe all’Unione europea e ha detto che presto annuncerà non meglio precisate “tariffe reciproche”.

In un’intervista andata in onda il 9 febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso di affrontare Trump in un testa a testa sulle sue minacce finanziarie all’Europa, pur affermando che gli Stati Uniti dovrebbero concentrare i loro sforzi sulla Cina piuttosto che sull’Unione europea.

Macron ha anche avvertito sulla Cnn che gli americani sentiranno gli effetti di eventuali dazi sull’Europa, dicendo che “aumenteranno i costi e creeranno inflazione negli Stati Uniti”.

Il deficit commerciale degli Stati Uniti, la più grande economia del mondo, è arrivato l’anno scorso a quasi 920 miliardi di dollari. Trump, che ha promesso una “nuova età dell’oro” per gli Stati Uniti, ha insistito sul fatto che l’impatto dei dazi sarebbe stato sostenuto dagli esportatori stranieri senza essere trasferito ai consumatori statunitensi, nonostante la maggior parte degli esperti sostenga il contrario.

Tuttavia, dopo aver annunciato i dazi su Messico, Canada e Cina all’inizio del mese, ha riconosciuto che gli americani potrebbero provare una “sofferenza” economica.

Trump ha usato i dazi come minaccia per raggiungere i suoi obiettivi politici più ampi, di recente ha detto che li avrebbe imposti alla Colombia quando questa ha respinto gli aerei militari statunitensi che trasportavano migranti espulsi dal paese. Ma dopo una giornata di scontri con Trump, il governo colombiano ha fatto marcia indietro.