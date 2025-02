Il 13 febbraio il parlamento francese ha approvato in via definitiva il divieto di vendita delle sigarette elettroniche usa e getta, che sono molto diffuse tra i ragazzi per il basso costo e la vasta gamma di gusti.

Dopo una votazione all’assemblea nazionale la settimana scorsa, il senato ha approvato il divieto per alzata di mano.

Il relatore delle legge Khalifé Khalifé, della formazione conservatrice Les Républicains, ha denunciato un “marketing sfacciato rivolto ai più piccoli”, mentre Anne Souyris, dei Verdi, ha affermato che le sigarette elettroniche usa e getta sono “ideate per attirare i ragazzi con il loro aroma dolce e il design accattivante”.