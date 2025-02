Riferendosi a un deficit commerciale degli Stati Uniti con l’India di “quasi cento miliardi di dollari”, ha detto di voler “porre rimedio a questa disparità di lunga data” (in realtà, secondo il governo statunitense, nel 2024 il deficit è stato di 45,6 miliardi di dollari, in aumento rispetto al 2023).

Un’altra potenziale fonte di tensioni è la questione dell’immigrazione, ma New Delhi ha mostrato segnali di buona volontà, acconsentendo al rimpatrio dei migranti indiani che si trovano irregolarmente negli Stati Uniti.

“Siamo disponibili a riaccoglierli in India, come abbiamo già cominciato a fare”, ha dichiarato Modi durante la conferenza stampa.

Il primo ministro indiano ha anche avuto un colloquio con Musk, nominato da Trump alla guida di una commissione per l’efficienza governativa.

Rispondendo a una domanda in merito, Trump non ha chiarito se Musk abbia incontrato Modi come rappresentante del governo statunitense o privatamente come imprenditore, in un momento in cui le attività dell’uomo più ricco del mondo stanno suscitando sospetti di conflitto d’interessi.