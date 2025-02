Hamas aveva annunciato la restituzione dei corpi di Ariel e Kfir Bibas, che il giorno del rapimento avevano rispettivamente quattro anni e otto mesi e mezzo, della loro madre Shiri Bibas e di Oded Lifshitz, che il giorno del rapimento aveva 83 anni.

I corpi sono stati restituiti in cambio del rilascio, previsto per il 22 febbraio, di un numero imprecisato di palestinesi detenuti da Israele, in conformità con l’accordo di tregua nella Striscia di Gaza entrato in vigore il 19 gennaio.

“Il 20 febbraio sarà un giorno molto difficile per Israele, un giorno terribile, un giorno di lutto”, aveva dichiarato il 19 febbraio il primo ministro Benjamin Netanyahu.