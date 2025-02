Yarden Bibas, padre di Ariel e Kfir e marito di Shiri, è stato rilasciato il 1 febbraio in uno scambio di ostaggi con i prigionieri palestinesi nell’ambito della tregua entrata in vigore il 19 gennaio a Gaza.

Un portavoce dell’esercito ha dichiarato che i medici legali hanno concluso che il corpo consegnato da Hamas non era quello della giovane donna. Netanyahu ha dichiarato che il corpo di “una donna di Gaza” è stato messo in una bara al posto di quello di Shiri Bibas.

“Agiremo con decisione per riportare a casa Shiri e tutti i nostri ostaggi, vivi e morti, e faremo in modo che Hamas paghi un prezzo elevato per questa crudele e perversa violazione dell’accordo”, ha affermato Netanyahu in una dichiarazione video, attaccando duramente il movimento islamista palestinese.

Il 21 febbraio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato Hamas di aver commesso una “crudele violazione” della tregua non avendo restituito i resti di Shiri Bibas, una degli ostaggi deceduti. Netanyahu ha annunciato che Israele agirà “con determinazione” per riportare i suoi resti a casa.

Il 21 febbraio, secondo quanto riportato dal suo ufficio, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato anche “un’intensa operazione contro i centri del terrorismo” in Cisgiordania dopo una serie di esplosioni su alcuni autobus avvenuta la sera del 20 febbraio a Bat Yam, nel centro del paese.

Netanyahu ha inoltre ordinato alla polizia e all’intelligence di “intensificare le attività per prevenire” questi attacchi.

La sera del 20 febbraio la polizia israeliana ha segnalato esplosioni su tre autobus a Bat Yam. Secondo il sindaco, Tzivka Brot, non ci sono stati feriti. Altri due dispositivi sono stati disinnescati.

Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha accusato “organizzazioni terroristiche palestinesi” di essere dietro le esplosioni e ha affermato di aver ordinato all’esercito di intensificare la sua offensiva, in particolare nei campi profughi.

In seguito alle esplosioni, sono state dispiegate ingenti forze di polizia per ricercare i sospettati, ha affermato la polizia. Le immagini trasmesse dai canali televisivi israeliani mostrano un autobus bruciato e un altro in fiamme. Secondo quanto riportato dai mezzi d’informazione israeliani, agli autisti di autobus di tutto il paese è stato chiesto di fermare i propri mezzi e di ispezionarli per verificare la presenza di eventuali ordigni esplosivi.

Il comandante della polizia israeliana, Haim Sargarof, ha dichiarato in una conferenza stampa che i dispositivi usati per innescare le esplosioni erano simili a quelli trovati in Cisgiordania, occupata da Israele dal 1967.