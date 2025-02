Il 23 febbraio il governo israeliano ha affermato di essere pronto a riprendere “in qualsiasi momento” i combattimenti nella Striscia di Gaza, mentre Hamas l’ha accusato di aver messo a rischio la tregua bloccando il rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi.

La prima fase della fragile tregua a Gaza, entrata in vigore il 19 gennaio, si concluderà il 1 marzo, ma i negoziati per la seconda fase non sono ancora cominciati.

La decisione annunciata il 22 febbraio da Israele di non rilasciare più di seicento prigionieri palestinesi, dopo la liberazione lo stesso giorno di sei ostaggi israeliani, mette ulteriormente a rischio la tregua. Il governo israeliano ha motivato la decisione con le “cerimonie umilianti” a cui gli ostaggi sono sottoposti prima del rilascio.