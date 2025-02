Hamas ha annunciato che il 27 febbraio restituirà i corpi di quattro ostaggi israeliani in cambio di più di seicento prigionieri palestinesi, nell’ultimo scambio della prima fase della tregua, che si concluderà il 1 marzo.

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che è stato raggiunto un accordo con i paesi mediatori per la restituzione dei corpi di quattro ostaggi, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

La fragile tregua è stata più volte messa in discussione, con accuse reciproche di violazioni, mentre i negoziati per la seconda fase sono ancora in stallo.

Tuttavia, la sera del 25 febbraio l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si è detto ottimista, affermando che Israele avrebbe inviato una delegazione di negoziatori a Doha o al Cairo, una notizia che il governo israeliano non ha confermato.