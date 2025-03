Da quando il presidente Kais Saied ha assunto i pieni poteri, nell’estate del 2021, l’opposizione e le ong hanno denunciato una costante erosione dei diritti umani e delle libertà in Tunisia, il paese in cui nel 2011 era cominciata la “primavera araba”.

Uno degli imputati, l’avvocato Jawhar Ben Mbarek, attualmente in prigione, ha denunciato “una persecuzione giudiziaria il cui obiettivo è reprimere qualunque forma di dissenso”, una posizione condivisa dalle ong per i diritti umani.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Ci sono anche gli attivisti Khayam Turki e Chaima Issa, l’imprenditore Kamel Eltaief e l’ex deputata e attivista femminista Bochra Belhaj Hmida, che si trova in Francia.

Molti degli imputati sono attualmente in prigione, altri sono in libertà o sono fuggiti all’estero.

Di recente altri oppositori sono stati condannati. Tra loro c’è Rached Ghannouchi, leader di Ennahda ed ex presidente del parlamento, condannato a ventidue anni di prigione per “attentato alla sicurezza dello stato”.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhcr) ha più volte denunciato la “persecuzione degli oppositori” in Tunisia, affermando che molti di loro “sono stati condannati semplicemente per aver esercitato i loro diritti e le loro libertà”.