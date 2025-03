Un nuovo incontro tra le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti si è concluso il 25 marzo in Arabia Saudita, all’indomani dei colloqui tra Washington e Mosca, che non hanno portato all’annuncio di una tregua, come avrebbe voluto il presidente statunitense Donald Trump.

Secondo Kiev, il presidente russo Vladimir Putin sta prendendo tempo per sfruttare la situazione favorevole al fronte, nella speranza di respingere completamente le truppe ucraine dalla regione russa di Kursk.

Il 25 marzo Mosca ha chiesto di coinvolgere le Nazioni Unite e altri paesi nei negoziati. Secondo l’agenzia statale Ria Novosti, la delegazione russa ha lasciato l’Arabia Saudita.

Il Cremlino ha fatto sapere che sono in corso valutazioni sui colloqui del 24 marzo con Washington.

Riguardo all’incontro del 25 marzo tra Kiev e Washington, una fonte ucraina si è limitata ad affermare che “un resoconto sarà fornito in giornata”.