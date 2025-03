Il 25 marzo Emergency lawyers, un collettivo di avvocati che documenta le violazioni dei diritti umani durante la guerra civile in Sudan, ha affermato che centinaia di civili sono rimasti uccisi in un attacco dell’esercito sudanese contro un mercato a Tora, nello stato del Darfur Settentrionale.

“L’aviazione sudanese ha compiuto un massacro orribile, uccidendo centinaia di civili e ferendo gravemente decine di altri”, ha fatto sapere Emergency lawyers.

A causa dell’interruzione delle telecomunicazioni in tutto il Darfur, l’Afp non ha ancora potuto verificare l’informazione e l’esercito sudanese non ha risposto alle richieste di chiarimenti.