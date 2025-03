Il 26 marzo la rivista statunitense The Atlantic ha pubblicato i dettagli di un piano d’attacco statunitense contro i ribelli huthi nello Yemen, condivisi per errore con il direttore del mensile Jeffrey Goldberg. Il 25 marzo l’amministrazione Trump aveva sminuito la vicenda, sostenendo che le informazioni non fossero coperte da segreto di stato.

Questo secondo articolo, che segue il primo del 24 marzo, in cui era stata resa pubblica la vicenda, contiene gli screenshot dei messaggi inviati dal segretario alla difesa Pete Hegseth, con gli orari precisi dei raid contro gli huthi del 15 marzo, due ore prima della loro esecuzione.