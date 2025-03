Il progetto era stato sospeso in seguito allo scoppio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

L’approvazione della legge arriva in un momento in cui il governo è impegnato in un braccio di ferro con la corte suprema dopo il licenziamento di Ronen Bar, direttore del servizio di sicurezza interno Shin bet, e l’avvio di una procedura di destituzione della procuratrice dello stato Gali Baharav-Miara.

Il licenziamento di Bar è stato sospeso temporaneamente dalla corte suprema.

Negli ultimi giorni migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni di protesta a Tel Aviv e Gerusalemme contro le ultime mosse del governo e il progetto di riforma della giustizia, denunciando più in generale quella che considerano una deriva autoritaria del governo Netanyahu.

Una parte dei manifestanti contesta anche la nuova offensiva israeliana nella Striscia di Gaza e chiede di riattivare la tregua, in modo da ottenere la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas.