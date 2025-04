Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha denunciato una “flagrante violazione” della tregua e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che aveva messo fine al precedente conflitto tra Israele e Hezbollah, nel 2006.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha invitato gli alleati del Libano ad attivarsi per “garantire la sovranità e l’integrità territoriale del paese”.

L’esercito israeliano non ha ancora completato il ritiro dal sud del Libano, previsto dalla tregua, mantenendo invece la sua presenza in cinque punti strategici. Nonostante la tregua, ha condotto numerosi attacchi contro Hezbollah in territorio libanese. In due occasioni sono stati invece lanciati dei razzi verso il territorio israeliano, senza causare danni.