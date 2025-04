La Grecia, paese membro della Nato, ha stanziato venticinque miliardi di euro per un grande progetto di modernizzazione delle sue forze armate, ha annunciato il 2 aprile il primo ministro Kyriakos Mītsotakīs, citando un quadro geopolitico profondamente mutato in Europa e nel mondo.

Durante un discorso in parlamento, il premier conservatore ha evocato il “contesto internazionale sempre più incerto” per giustificare quello che ha definito il “più grande progetto di modernizzazione delle forze armate nella storia moderna della Grecia”.

“Dall’Artico all’Egeo gli equilibri si stanno modificando, e questo comporta nuove sfide per il continente europeo e per un paese come il nostro”, ha dichiarato.