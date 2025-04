Il 2 aprile è entrato in vigore per i visitatori di una trentina di paesi europei l’obbligo di procurarsi un’autorizzazione di viaggio elettronica (Eta), un documento digitale a pagamento, per entrare nel Regno Unito. A gennaio era toccato ai viaggiatori di una cinquantina di paesi e territori, tra cui Stati Uniti, Canada e Australia. Per ottenere l’Eta bisogna compilare un questionario online e pagare dieci sterline, che a partire dal 9 aprile diventeranno sedici (circa 19 euro).

Esenzione per gli irlandesi

Non sarà quindi più possibile per i viaggiatori stranieri, con l’eccezione degli irlandesi, entrare nel Regno Unito senza un’Eta o un visto. “Se non siete cittadini di paesi per i quali è richiesto un visto, né cittadini britannici o irlandesi, avremo bisogno che ci forniate delle informazioni prima della vostra partenza, tramite l’Eta, per ottenere l’autorizzazione a visitare il Regno Unito”, ha spiegato il 1 aprile Phil Douglas, direttore generale della Border force, l’agenzia responsabile dei controlli alle frontiere. “È un procedimento semplice che permetterà di accelerare i controlli all’arrivo, tramite dispositivi automatizzati”, ha aggiunto. Con l’eccezione degli irlandesi, tutti i cittadini dei paesi dell’Unione europea, che siano minorenni o maggiorenni, dovranno procurarsi un’Eta, a meno che non abbiano un visto per motivi di lavoro o di studio.

Due anni di validità