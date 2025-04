Il 3 aprile, in occasione di una riunione dei ministri degli esteri della Nato a Bruxelles, il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha rassicurato gli alleati europei, ma ha confermato che gli Stati Uniti si aspettano un aumento della spesa militare.

“Il presidente Trump ha detto chiaramente che sostiene la Nato e che non ce ne andremo”, ha affermato al suo arrivo a Bruxelles, mentre gli alleati europei temono un possibile disimpegno degli Stati Uniti.

“Quest’ondata d’isteria nei mezzi d’informazione internazionali e anche in alcuni statunitensi è del tutto ingiustificata”, ha aggiunto.

Gli alleati tradizionali degli Stati Uniti sono stati maltrattati da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. A parte la questione dei dazi doganali, sia il Canada sia la Groenlandia, un territorio autonomo del regno di Danimarca, sono stati minacciati di annessione.

Trump e i principali funzionari della sua amministrazione hanno più volte definito gli europei dei “parassiti”, com’è emerso anche dai recenti scambi su una chat Signal in cui era stato inserito per errore il direttore della rivista The Atlantic.