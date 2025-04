L’8 aprile il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha affermato che l’esercito di Kiev ha catturato per la prima volta due cittadini cinesi che secondo lui stavano combattendo al fianco delle forze russe nell’est dell’Ucraina.

Zelenskyj ha riferito di aver chiesto al suo ministro degli esteri di “contattare immediatamente Pechino” per avere una spiegazione, e ha poi invitato gli alleati occidentali a reagire.

“Abbiamo assolutamente bisogno di una reazione degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutti quelli che vogliono la pace in Ucraina”, ha affermato.

“Il coinvolgimento della Cina in questa guerra combattuta in Europa, che sia diretto o indiretto, è un chiaro segnale che Vladimir Putin non ha la minima intenzione di mettere fine alle ostilità”, ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha anche pubblicato un breve video che mostra i presunti combattenti cinesi catturati.