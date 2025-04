Nel 2024 i data center rappresentavano solo l’1,5 per cento del consumo mondiale di elettricità, con 415 terawattora (Twh), ma negli ultimi cinque anni l’aumento è stato consistente, del 12 per cento all’anno.

Già particolarmente energivori, i data center hanno aumentanto notevolmente i loro consumi in seguito allo sviluppo dell’ia generativa, che richiede enormi capacità di calcolo.

Spinto dall’intelligenza artificiale, il consumo di elettricità dei data center dovrebbe “più che raddoppiare” entro il 2030, e questo costituisce una sfida per la sicurezza energetica e un fattore di aumento delle emissioni di gas serra, secondo un rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea).

“Il consumo di elettricità dei data center dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030, arrivando a circa 945 Twh, cioè poco più dell’attuale consumo di elettricità del Giappone”, secondo la Iea.

Nel 2030 i data center arriveranno quindi a consumare poco meno del 3 per cento dell’elettricità mondiale.

I data center non sono distribuiti in modo uniforme nel mondo. Gli Stati Uniti, l’Europa e la Cina rappresentano oggi circa l’85 per cento del loro consumo di elettricità.