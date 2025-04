L’esercito israeliano ha invece affermato in un comunicato di aver colpito una quarantina di “obiettivi terroristici” nella Striscia di Gaza nelle ultime ventiquattr’ore.

“Dieci membri di una stessa famiglia, di età compresa fra i tre e i 58 anni, sono morti nella notte in un raid aereo a Khan Yunis”, ha dichiarato all’Afp Mahmoud Bassal, portavoce di quest’organizzazione di soccorritori.

L’11 aprile la difesa civile palestinese ha annunciato la morte di dieci membri di una stessa famiglia, tra cui sette bambini, in un bombardamento israeliano nel sud della Striscia di Gaza.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

L’11 aprile l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato “l’enorme percentuale di donne e bambini” tra le vittime dei bombardamenti israeliani delle ultime settimane.

“Tra il 18 marzo e il 9 aprile abbiamo registrato 224 attacchi israeliani contro edifici residenziali e campi per sfollati, e in 36 casi gli attacchi hanno causato esclusivamente la morte di donne e bambini”, ha affermato.

Ravina Shamdasani, una portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha inoltre dichiarato che “le azioni d’Israele minano la possibilità per i palestinesi di vivere in futuro nella Striscia di Gaza”.