“Dio non abbandona il suo popolo”, ha dichiarato Oligui Nguema, che è stato eletto per un mandato di sette anni, davanti ai suoi sostenitori riuniti presso la sede della sua coalizione, il Rassemblement des bâtisseurs (Unione dei costruttori).

Poco prima il ministro dell’interno Hermann Immongault aveva annunciato la vittoria di Oligui Nguema con il 90,35 per cento dei voti.

Il suo principale avversario, Alain-Claude Bilie By Nze, primo ministro ai tempi della presidenza di Ali Bongo, ha ottenuto solo il 3,02 per cento dei voti, mentre gli altri sei candidati non hanno superato l’1 per cento. Il tasso di partecipazione è stato del 70,4 per cento.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha telefonato a Oligui Nguema congratulandosi “dello svolgimento regolare delle elezioni, tappa essenziale della transizione politica in Gabon”, secondo un comunicato della presidenza francese.

Il nuovo presidente gabonese dovrà affrontare sfide difficili, tra cui l’alto tasso di disoccupazione, le interruzioni nelle forniture di acqua ed elettricità, il pessimo stato delle strade, i trasporti pubblici insufficienti e le carenze di scuole e ospedali.

Nonostante la presenza di ricchi giacimenti di petrolio, un terzo della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà.