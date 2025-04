“Tra il 1 e il 13 aprile quasi 60mila persone sono tornate in Afghanistan passando per i valichi di Torkham e Spin Boldak”, ha affermato l’Oim in un comunicato.

Circa tre milioni di afgani vivono attualmente in Pakistan: 800mila hanno appena subìto la revoca del loro permesso di soggiorno e 1,3 milioni ne hanno uno valido fino al 30 giugno in quanto registrati presso l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), mentre tutti gli altri non hanno documenti.

“Abbiamo adottato queste misure perché gli afgani sono coinvolti in attività di terrorismo e traffico di droga”, aveva affermato la settimana scorsa il viceministro dell’interno pachistano Talal Chaudhry.

Secondo l’ong Amnesty international, migliaia di afgani sono fuggiti in Pakistan per evitare persecuzioni nel loro paese dopo il ritorno al potere dei taliban, nel 2021.