Il 17 aprile Hamas ha respinto una proposta israeliana di tregua nella Striscia di Gaza, chiedendo un accordo “completo” per mettere fine della guerra.

“Gli accordi parziali sono usati da Netanyahu e dal suo governo come copertura per i loro progetti militari e politici, e noi non possiamo essere complici di questo”, ha dichiarato Khalil al Hayya, il capo negoziatore del gruppo palestinese.

Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, di estrema destra, ha reagito invitando l’esercito israeliano a “intensificare l’operazione militare a Gaza”.

Il 18 marzo Israele aveva ripreso la sua offensiva militare nella Striscia di Gaza, rifiutando di passare alla seconda fase di una tregua che durava da due mesi.