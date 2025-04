Trinidad e Tobago, il secondo produttore di gas dei Caraibi, sta inoltre attraversando una crisi economica che sperava di poter superare grazie allo sfruttamento del grande giacimento Dragon, a cavallo tra l’arcipelago e il Venezuela.

Ma gli Stati Uniti, che stanno cercando di soffocare economicamente il Venezuela, hanno revocato ad aprile una licenza che permetteva a Trinidad e Tobago di sfruttare il giacimento in collaborazione con Caracas. Persad-Bissessar cercherà quindi di convincere Washington della sua importanza per il paese, dove più del 15 per cento della popolazione vive in povertà.

“Mi hanno definita ubriacona e puttana, ma per voi sono e sarò sempre Kamla”, aveva dichiarato Persad-Bissessar davanti ai suoi sostenitori il 26 aprile, al termine della campagna elettorale: “Avete avuto altri premier prima di me e ne avrete altri dopo, ma nessuno vi potrà amare quanto me!”.