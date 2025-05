Minacciati di arresto, questi stretti collaboratori della leader dell’opposizione María Corina Machado si erano rifugiati nell’ambasciata argentina il 20 marzo 2024, quattro mesi prima delle elezioni presidenziali, in cui Nicolás Maduro è stato eletto per un terzo mandato.

Cinque oppositori venezuelani che si erano rifugiati più di un anno fa nell’ambasciata argentina a Caracas sono ora “al sicuro negli Stati Uniti” in seguito a un’operazione di estrazione, ha annunciato il 6 maggio il segretario di stato statunitense Marco Rubio.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Rubio non ha fornito alcuna informazione sulle modalità dell’operazione di estrazione.

“Il regime illegittimo di Maduro continua a minare la democrazia, a violare i diritti umani e a mettere in pericolo la sicurezza regionale”, ha dichiarato, in un momento in cui le relazioni tra Washington e Caracas sono particolarmente tese.

Machado ha espresso su X la sua soddisfazione per “un’operazione epica, condotta in modo impeccabile”. In varie occasioni aveva denunciato le condizioni di vita degli oppositori nell’ambasciata argentina, tra prolungate interruzioni di acqua ed elettricità.

Inizialmente gli oppositori rifugiati nell’ambasciata argentina erano sei. Ma nel dicembre 2024 uno di loro, Fernando Martínez Mottola, si era consegnato alle autorità ottenendo la liberazione condizionale. È però morto il 26 febbraio in seguito a problemi di salute.