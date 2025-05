Le alluvioni che hanno colpito l’est dell’Australia hanno causato tre morti e lasciato circa 50mila persone isolate, hanno affermato il 22 maggio le autorità dello stato del New South Wales.

La polizia ha recuperato un terzo corpo nella regione della Mid North Coast, circa quattrocento chilometri a nordest di Sydney.

Secondo il servizio meteorologico australiano, in alcune aree in appena tre giorni è caduta la quantità di pioggia che di solito cade in sei mesi.