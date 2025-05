Il senato ha approvato con voto segreto, con 88 voti a favore e cinque contrari, la revoca dell’immunità di Kabila e l’autorizzazione a perseguirlo davanti alla giustizia militare, accogliendo le raccomandazioni di una commissione speciale composta da quaranta senatori.

Ad aprile il ministro della giustizia Constant Mutamba aveva avviato un procedimento contro Kabila davanti alla giustizia militare, accusandolo di “partecipazione diretta alla ribellione dell’M23”. A quel punto il procuratore generale dell’esercito aveva chiesto al senato di revocare l’immunità di Kabila.

Nello specifico, Kabila è accusato di “partecipazione a un movimento insurrezionale, tradimento e complicità in crimini di guerra e crimini contro l’umanità”.

La decisione del senato era considerata scontata in un paese in cui l’indipendenza della magistratura è spesso in discussione e la coalizione guidata dal presidente Félix Tshisekedi ha un’ampia maggioranza in parlamento. Il Partito del popolo per la ricostruzione e la democrazia (Pprd), il partito di Kabila, non è rappresentato in parlamento dopo che ha boicottato le ultime elezioni alla fine del 2023.

Kabila, che secondo il suo entourage ha lasciato il paese alla fine del 2023, era stato convocato il 20 maggio per un’audizione presso la commissione speciale del senato, ma non aveva risposto all’invito.