Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), un’agenzia delle Nazioni Unite, c’è un 70 per cento di probabilità di superare la soglia degli 1,5 gradi in più rispetto all’era preindustriale nel periodo 2025-2029.

La soglia di 1,5 gradi è calcolata rispetto al periodo 1850-1900, prima che l’uso massiccio dei combustibili fossili cominciasse a modificare il clima terrestre.

Si tratta dell’obiettivo più ottimistico dell’accordo di Parigi, che molti climatologi considerano ormai irraggiungibile, anche perché le emissioni di anidride carbonica continuano ad aumentare.

Secondo l’Omm, c’è anche una probabilità dell’1 per cento che uno dei prossimi cinque anni superi la soglia dei due gradi in più, il livello massimo fissato dall’accordo di Parigi per evitare le conseguenze più gravi della crisi climatica.

“È la prima volta che questa probabilità non risulta pari a zero, ed è un vero shock”, ha dichiarato Adam Scaife del Met office, il servizio meteorologico del Regno Unito.