L’attività di occupazione israeliana è denunciata dalle Nazioni Unite come illegale secondo il diritto internazionale e come uno dei principali ostacoli a una soluzione di pace duratura tra israeliani e palestinesi, poiché impedisce la creazione di uno stato palestinese.

“Questa è una decisione storica […] che cambia il volto della regione e plasma il futuro degli insediamenti [israeliani] in Cisgiordania per gli anni a venire”, ha aggiunto il ministro della difesa Israel Katz in una dichiarazione.

“Abbiamo preso una decisione storica riguardo allo sviluppo degli insediamenti: 22 nuove comunità in Giudea e Samaria”, ha dichiarato Smotrich usando il nome che gli israeliani usano per la Cisgiordania, il territorio palestinese occupato da Israele dal 1967.

Formato nel dicembre 2022 con il sostegno di partiti ultraortodossi e di estrema destra, il governo di Netanyahu è uno dei più a destra nella storia di Israele. Secondo le ong per i diritti umani, i progressi sul campo verso l’annessione, almeno di fatto, della Cisgiordania non sono mai stati così grandi come sotto questo governo, in particolare dall’inizio dell’operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, in reazione all’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele.

“Non abbiamo preso terra straniera, ma l’eredità dei nostri antenati”, ha dichiarato Smotrich su X. “Il prossimo passo: la sovranità”. Circa 500mila israeliani vivono negli insediamenti in Cisgiordania, in mezzo a tre milioni di palestinesi.