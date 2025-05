La scoperta è stata fatta a 21 chilometri dal sito archeologico di Uaxactún, nel dipartimento di Petén, il principale sito archeologico del Guatemala vicino al Messico e uno dei luoghi più visitati del paese. Lo ha dichiarato il ministero della cultura guatemalteco in un comunicato.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Oltre alla città, è stata scoperta un’altra area, nota come “Petnal”, con una piramide alta 33 metri e decorata con affreschi risalenti al periodo preclassico, e un sito chiamato “Cambrayal” che presenta “un sistema di canali unico” per il trasporto dell’acqua.

Il sito presenta una “notevole pianificazione architettonica” con piramidi, osservatori astronomici e monumenti “scolpiti con l’iconografia unica della regione”. La città è stata chiamata “Los abuelos” (i nonni in spagnolo) dopo la scoperta di due sculture antropomorfe che “rappresentano una coppia ancestrale”.

I maya sono stati una delle più grandi civiltà preispaniche d’America e hanno lasciato grandi contributi all’umanità, come la scoperta del numero zero. Hanno anche sviluppato un avanzato sistema di scrittura geroglifica e hanno elaborato un calendario che continua a stupire archeologi e astronomi.

I maya hanno lasciato in eredità mais, cacao e, secondo alcuni, gomma da masticare (ricavata dalla linfa di un albero che veniva cotta).

In Guatemala, ventidue gruppi etnici sono di origine maya e rappresentano il 42 per cento dei 18 milioni di abitanti, la maggior parte dei quali vive in condizioni di povertà.