La sera del 10 giugno nuovi scontri tra manifestanti e polizia, definiti “a sfondo razziale”, si sono verificati a Ballymena, in Irlanda del Nord, dopo l’incriminazione di due adolescenti per un tentativo di stupro.

Il giorno prima i manifestanti avevano incendiato alcune case e ferito quindici poliziotti a Ballymena, una cittadina di 31mila abitanti con una forte presenza di immigrati.

Il 10 giugno centinaia di manifestanti, molti dei quali con il volto coperto, hanno lanciato fuochi d’artificio e bottiglie di vetro contro la polizia, che ha usato un cannone ad acqua per respingerli.

Alcuni disordini sono stati segnalati anche a Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord.

Secondo i mezzi d’informazione britannici, due ragazzi di 14 anni erano comparsi in tribunale il 9 giugno per un tentativo di stupro risalente a due giorni prima, ed erano stati interrogati in presenza di un interprete romeno.

Le violenze erano scoppiate dopo una manifestazione di sostegno alla vittima e ai suoi familiari.