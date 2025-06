Non è chiaro se ci sono sopravvissuti.

In Asia

Un denso fumo nero si è alzato non lontano dall’aeroporto, ha riferito un giornalista dell’Afp presente sul posto.

Il velivolo è precipitato in un quartiere residenziale e ci potrebbero essere vittime anche a terra.

L’aereo, un Boeing 787, è decollato alle 13.39 ora locale e si è schiantato subito dopo “fuori dal perimetro dell’aeroporto”, ha affermato la direzione generale, precisando che ha fatto in tempo a lanciare un allarme.

L’ultimo incidente aereo nel paese risaliva al 2010, quando un velivolo della Air India proveniente da Dubai si era schiantato in fase di atterraggio a Mangalore (sud), causando 158 morti, mentre otto persone erano sopravvissute.

Nel 1996 un aereo della Saudi Arabian Airlines era entrato in collisione in volo con un aereo della Kazakhstan Airlines vicino alla capitale New Delhi, causando la morte delle 349 persone a bordo.