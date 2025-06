Secondo un’inchiesta del collettivo di giornalisti Forbidden stories, pubblicata il 12 giugno, i paramilitari russi del gruppo Wagner, presenti in Mali da tre anni e mezzo, hanno “rapito e detenuto centinaia di civili in ex basi delle Nazioni Unite e in basi militari condivise con l’esercito maliano”.

Dopo i due colpi di stato del 2020 e del 2021, la giunta militare guidata dal generale Assimi Goita aveva rotto la tradizionale alleanza con l’ex potenza coloniale francese, rivolgendosi invece alla Russia, che aveva messo a disposizione il gruppo Wagner.

L’inchiesta è basata sulle testimonianze di molte vittime, che oggi si trovano nei campi profughi della vicina Mauritania.